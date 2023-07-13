Haberler Yaşam Haberleri "Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?
Giriş Tarihi: 13.7.2023 22:55 Son Güncelleme: 13.7.2023 22:55

"Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan "Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Hababam Sınıfı adlı film serisinin 1975’te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 13 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan "Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: "Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?

A- Tarık Akan
B- Ahmet Arıman
C- Halit Akçatepe (CEVAP)
D- Kemal Sunal


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"Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?
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