Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, ne zaman? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi 19 Haziran Pazar akşamı Show Tv'de yayınlanacak. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi olmakla birlikte güçlü oyuncu kadrosu ile de büyük beğeni toplamıştır. Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu film 1976 yılında çekilmiştir. Peki; Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler?
HABABAM SINIFI UYANIYOR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU
Hababam Sınıfı'na Ahmet isminde yeni ve çalışkan bir öğrenci sınıfa dâhil olur. Hababam Sınıfı, ilk etapta köylü diye dalga geçtiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duygulu ve duyarlı bir çocuktur.
Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam Sınıfı, devamlı haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunuyor.
HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI
Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit