Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, ne zaman? Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler?

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Hababam Sınıfı'na Ahmet isminde yeni ve çalışkan bir öğrenci sınıfa dâhil olur. Hababam Sınıfı, ilk etapta köylü diye dalga geçtiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duygulu ve duyarlı bir çocuktur.

Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam Sınıfı, devamlı haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunuyor.