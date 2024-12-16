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Giriş Tarihi: 16.12.2024 20:16 Son Güncelleme: 16.12.2024 21:03

Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Rize Boğaz mahallesi Boğaz apartmanında yakınlarının haber alamadığı Ahmet Ali Başoğlu evinde ölü bulundu.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Rize Merkez Boğaz mahallesinde yakınlarının haber alamadığı 64 yaşındaki Ahmet Ali Başoğlu evinde ölü bulundu. Rize Merkeze bağlı Boğaz mahallesi Boğaz apartmanı B blokta yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Ali Başoğlu nu telefonla arayan yakınları cevap alamayınca polise ihbarda bulundular.Apartmana giden polis ve sağlık ekipleri kapinin kilitli olduğunu görünce çilingiri çağırarak kapıyı açtılar Ahmet Ali Başoğlu nun cansız bedeniyle karşılaşan ekipler olay yerine olay inceleme ekiplerini çağırdılar Başoğlunun cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
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