Haber alınamıyordu: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Düzce'nin Şerife Mahallesinde oturan Uğur Ay'dan (27), 2 günden bu yana haber alamayan babası Yılmaz Ay, durumdan şüphelenerek oğlunun evde olup olmadığını kontrole gitti. Kapıyı defalarca çalan Yılmaz Ay, kapının açılmamasına daha fazla dayanamadı ve kapıyı kırıp içeri girdi. Oğlunun evde olup olmadığını kontrol etmeye başlayan baba Yılmaz Ay, banyoda kendisini kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.