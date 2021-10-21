Haber alınamıyordu: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Düzce'nin Şerife Mahallesinde oturan Uğur Ay'dan (27), 2 günden bu yana haber alamayan babası Yılmaz Ay, durumdan şüphelenerek oğlunun evde olup olmadığını kontrole gitti. Kapıyı defalarca çalan Yılmaz Ay, kapının açılmamasına daha fazla dayanamadı ve kapıyı kırıp içeri girdi. Oğlunun evde olup olmadığını kontrol etmeye başlayan baba Yılmaz Ay, banyoda kendisini kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.
BİRDEN FAZLA BIÇAK DARBESİ
Oğlunu kanlar içerisinde bulan baba hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gene sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisin yapmış olduğu incelemelerde, Uğur Ay'ın sırtından birden fazla bıçak darbesi bulduğunu tespit etti.
ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Evde yapılan incelemeler sonrası gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, Düzce Belediyesi Cenaze Aracı ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.