Habib-i Neccar Camii ayağa kaldırılıyor

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerine yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. 638 yılında Müslümanların Antakya'yı fethetmesiyle Hz. Ömer'in komutanlarından Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından inşa edilen cami, Türkiye sınırları içinde yapılan ilk cami olma özelliğini taşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla koordineli olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün kontrolünde yoğun bir şekilde süren restorasyonda sona yaklaşıldığı bildirildi. Habib-i Neccar Camii'nin ihyası iki kadim şehrin kardeşliğini sonsuza kadar pekiştireceği vurgulandı.