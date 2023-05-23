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Giriş Tarihi: 23.5.2023 20:22 Son Güncelleme: 23.5.2023 21:01

Hablemitoğlu cinayetinde tahliyelere itiraz reddedildi

Ankara’da evinin önüne uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin görülen davada aralarında tetikçi olduğu iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu, eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş ve Enver Altaylı’nın da bulunduğu 6 sanığın tahliye edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını uygun buldu.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hablemitoğlu cinayetinde tahliyelere itiraz reddedildi

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, Kazakistan'da görevde olduğunu söyleyen ancak iddianamede telefon görüşme kayıtlarında gizli bir şekilde Türkiye geldiği anlatılan ve tetiği çektiği iddia edilen eski yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu'nun, Kazakistan'da görevli subay ve astsubayların ifadeleri HTS kayıtları değerlendirildiğinde olaydan önce kaçak yollarla Türkiye'ye gelip söz konusu eylemi gerçekleştirdiğine dair bir kısım şüphe sebeplerinin sanık lehine değiştiğini kaydetti.

TAHLİYE KARARLARINA İTİRAZ

Ara kararda, Mumcuoğlu'nun olmayabileceği, suç vasfının değişmesi ihtimali bulunduğu, bu nedenle tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ölçülü olmayacağı aktarıldı. Söz konusu tahliye kararının üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu kaydedilirken, Nuri Gökhan Bozkır'ın da yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği anlatıldı. Bu nedenle Göktaş ve Bozkır'ın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu ifade edildi.

İTİRAZ TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahliye edilen sanıkların tutuklanmalarına yönelik itiraz Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine dosya üst mahkemeye gönderildi. İtirazı değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tahliye kararını uygun bularak talebi reddetti.

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Hablemitoğlu cinayetinde tahliyelere itiraz reddedildi
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