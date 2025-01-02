Hablemitoğlu davası 24 Nisan’a ertelendi

Ankara'da 18 Aralık 2002'de, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, evinin önünde öldürülmesine ilişkin davada FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

TANIKLAR DİNLENMEYECEK

Mahkeme başkanı bir önceki duruşmada getirilmesi istenen tanıkların duruşmaya gelmediğini bildirdi. Duruşma Savcısı, tanık Ali E.'nin savcılıkta verdiği ifadenin yeterli olacağını bu nedenle tanığın dinlenilmesine gerek olmadığını ifade etti. Savcı mahkemeden, tanık Arzum Reyhan E. hakkında 'zorla mahkemeye getirilme' kararı verilerek dinlenilmesini talep etti. Taraf avukatları tanıkların dinlenilmesinin davaya katkı sağlamayacağını söylerken, sanıklar takdiri mahkemeye bıraktı.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin dosyaya yenilik katmayacağı aksine davayı uzatacağını belirterek, önceki celse verilen tanık Ali E. ve Arzum Reyhan E.'nin dinlenilmesinden vazgeçilmesine, tanık Ali E'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadenin okunmasının yeterli olacağına karar verdi. Tanık Ali E.'nin soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi okumasının ardından sanıklara söz verildi.

"ÜÇ KAHRAMANLIK MADALYASI ALMIŞ BİR TÜRK SUBAYI OLARAK ADLI KONTROL TEDBİRLERİMİN KALKMASINI TALEP EDİYORUM"

Tutuksuz sanık Levent Göktaş, "Bilirkişi Hablemitoğlu'nu takip eden 3 kişiyi tespit etti. Bizim resimlerimizle kıyaslandı ve bizim olmadığımıza karar verildi. Elde edilen görüntülerden kişilerin kimliğinin tespit edilip bizimle irtibatların olup olmadığına bakılmasını talep ediyorum. Üç kahramanlık madalyası almış bir Türk subayı olarak sadece adli kontrol tedbirimin kaldırılmasına talep ederim." ifadesinde bulunarak üzerine atılı suçları kabul etmediğini beyan etti.

5 DAKİKA BİLE TUTUKLU KALMAMAM LAZIM DEDİ

Sanık Nuri Gökhan Bozkır, Eskişehir'deki konferans görüntülerinde ve bahsi geçen marketin kamera kayıtlarında kendisinin orada olmadığının anlaşıldığını beyan ederek "Görüntülerde göründüğü gibi bilirkişi raporunda da benim ve diğer sanıklarının olay yerinde olmadığı tespiti yer almıştır. Bu dosyada maktulle benim hiçbir şekilde mekansal ve zamansal birlikteliğim olmamıştır. Somut delillere göre benim 5 dakika bile tutuklu kalmamam lazım." dedi.

Başka bir dosyadan hükümlü olan ve tutukluğu devam eden sanık Enver Altaylı ise "Takdir mahkemenindir." ifadesinde bulundu. Diğer sanıklar da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi ve mahkemeden beraat talebinde bulundular.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyaya giren görüntülerdeki şüpheli şahısların tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 21 Nisan'a ertelendi.