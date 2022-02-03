Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır’ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği" ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltına alınmış, gözaltı süresi savcılık talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 gün uzatılmıştı.