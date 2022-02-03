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Giriş Tarihi: 3.2.2022 18:57 Son Güncelleme: 3.2.2022 19:24

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır’ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı!

Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır’ın, emniyet ekipleri tarafından getirildiği Ankara Adliyesi sulh ceza hakimliği tarafından gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye MİT operasyonuyla getirilen Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır 'Örgüt üyeliği" ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından gözaltına alınmış, gözaltı süresi savcılık talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 gün uzatılmıştı.

Gözaltı süresi dolan Bozkır Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılığın talebi üzerine Bozkır'ın gözaltı süresi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 4 gün daha uzatıldı.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

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Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Bozkır'ın gözaltı süresi bir kez daha uzatıldı!
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