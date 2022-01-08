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Giriş Tarihi: 8.1.2022 11:19 Son Güncelleme: 8.1.2022 11:29

Habur’da rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

MEHMET DEMİRHAN
Habur’da rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

Şırnak´ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile Şanlıurfa, Osmaniye ve Samsun´da 3 Ocak´ta düzenlenen rüşvet operasyonunda adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 16’sı tutuklanırken diğerleri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habur Sınır Kapısı´nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada, 3 Ocak´ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye´de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı´ndan geçirip şehirlere sevk ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden 16´sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Habur’da rüşvet operasyonunda 16 tutuklama
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