Habur’da rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Habur Sınır Kapısı´nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada, 3 Ocak´ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye´de bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı´ndan geçirip şehirlere sevk ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından Silopi Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerden 16´sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.