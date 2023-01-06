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Giriş Tarihi: 6.1.2023 19:06 Son Güncelleme: 6.1.2023 19:16

Hac çıkarmak isterken kafa kafaya çarpıştılar

Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenlendi. Haliç, Bakırköy ve Ortaköy’de gençler denizden haç çıkarmak için yarıştılar.  Ortaköy'de haç çıkarmak için denize atlayanlardan bir kişi başka bir arkadaşının kafasına çarpınca başından yaralandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hac çıkarmak isterken kafa kafaya çarpıştılar

İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Fener Rum Paatrikhanesi Haliç , Yeşilköy ve Beşiktaş, Ortaköy Ayios Fokas Rum Ortodoks Kilisesi'nde de ayin düzenlendi. Ayinin ardından ziyaretçiler haç atma törenini izlemek için Ortaköy İskelesi'nde toplandı.

Yeşilköy ve Haliç'te denizden haç çıkarma yarışı sorunsuz yaşanırken Beşiktaş Ortaköy'deki haç çıkarma yarışında kaza meydana geldi. Ortaköy'de yapılan duaların ardından haç denize atıldı. Haçın atılmasıyla birlikte tekneden atlayan 7 kişi haçı çıkarmak için İstanbul Boğazının soğuk sularına atladı. Denize atlayanlardan 16 yaşındaki Nikolas Özdoğan haçı denizden ilk alan kişi oldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Haçı çıkarmak için denize atlayanlardan İlia Davul arkadaşıyla çarpışarak kafasından yaralandı. Hızla karaya çıkan Davul, olay yerine çağrılan ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Törende tedbir amaçlı Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekledi.

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Hac çıkarmak isterken kafa kafaya çarpıştılar
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