Hac dönüşü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa'da yaşayan 73 yaşındaki Ekrem Çağatay, hacca gitmeye karar verdi. Ekrem Çağatay, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. Hac vazifesinin ardından yurda dönüş için uçağa binen Çağatay, Şanlıurfa GAP havalimanına geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahalesi havalimanı sağlık ekipleri tarafından yapılan Ekrem Çağatay, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çağatay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ekrem Çağatay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.