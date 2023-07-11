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Giriş Tarihi: 11.7.2023 00:35 Son Güncelleme: 11.7.2023 00:38

Hac dönüşü hayatını kaybetti

Hac dönüşü Şanlıurfa Gap Havalimanında kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Ekrem Çağatay isimli yaşlı adam kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesi'nde  doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hac dönüşü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre; Şanlıurfa'da yaşayan 73 yaşındaki Ekrem Çağatay, hacca gitmeye karar verdi. Ekrem Çağatay, çok istediği kutsal topraklarda ibadetini yaptı. Hac vazifesinin ardından yurda dönüş için uçağa binen Çağatay, Şanlıurfa GAP havalimanına geldiği esnada fenalaşarak yere yığıldı.

İlk müdahalesi havalimanı sağlık ekipleri tarafından yapılan Ekrem Çağatay, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çağatay doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Ekrem Çağatay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Hac dönüşü hayatını kaybetti
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