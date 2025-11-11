Haberler Yaşam Haberleri HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 11.11.2025 14:26

HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi 5 Kasım’da tamamlandı. Bu yıl toplam 1 milyon 799 bin 835 kişinin katıldığı kura sonucunda, 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Şimdi ise gözler kesin kayıt sürecine çevrildi. Peki, 2026 hac kayıtları ne zaman başlayacak, kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte 2026 hac kesin kayıt tarihleri ve detaylar...

HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

2026 yılı hac kesin kayıt tarihleri, hacı adaylarının gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Şimdi ise gözler hac kesin kayıt sürecine çevrildi. Peki, hac kayıtları başladı mı, başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.

E-DEVLET HAC KAYIT EKRANI

HAC EK KAYITLARI NE ZAMAN?

Asil adayların kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında ek kayıt süreci başlatılacak. Bu dönemde, illere göre belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yeni kayıtlar alınacak.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.

ARKADAŞINA GÖNDER
HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz