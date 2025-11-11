HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

2026 yılı hac kesin kayıt tarihleri, hacı adaylarının gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 84 bin 942 kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazandı. Şimdi ise gözler hac kesin kayıt sürecine çevrildi. Peki, hac kayıtları başladı mı, başvuru işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…
5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.
Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.