HAC KAYIT EKRANI 2026: Diyanet ile hac kayıtları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN?

5 Kasım'da yapılan hac kurası sonuçları erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek. Ayrıca sonuçlar hacı adaylarının kayıtlı cep telefonlarına mesaj olarak da iletilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar ise 11 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında e- Devlet üzerinden yapılacak.

E-DEVLET HAC KAYIT EKRANI