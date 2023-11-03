Hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet ile 2024 Hac kesin kayıt ücreti ne kadar, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

HAC FİYATLARI NE KADAR, KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

2024 yılına ait Hac fiyatları henüz belli olmadı. Başkan Ali Erbaş e-devlet üzerinden öğrenilecek sonuçların ardından hak sahiplerinin belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde yeniden kayıt alınacak.