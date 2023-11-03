Hac kesin kayıtları ne zaman? Diyanet ile 2024 Hac kesin kayıt ücreti ne kadar, kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Hac kesin kayıtları için geri sayım başladı. Diyanet takvimini duyuran Ali Erbaş, kayıt işlemleri hakkında bilgi verdi. Kayıt yaptırmayanların ardından hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek yeniden kayıt işlemleri gerçekleşecek ve gidecek nihai liste belli olacak. Hac kesin kayıt ücreti 2024 yılı için gündemde. Peki, Hac kesin kayıtları ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? İşte, detaylar.
2024 HAC KURALARI ÇEKİLDİ!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hacı adaylarının beklediği kura gününü duyurdu ve 2 Kasım günü gerçekleşen kura töreninde açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
13 Eylül-11 Ekim tarihlerinde ön kayıtlarını tamamlayan adaylar Diyanet Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü canlı yayını ile takip ettileri nihai isim listesini e-devlet üzerinden öğreniyor.
HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hacı adayları, Hac kura sonuçlarını saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenmeye başladı. Kesin kayıt tarihi öncesinde belirlenen asil ve yedek listelerine göre kayıtlar alınacak.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN 2024?
Kura çekiminin noter huzurunda gerçekleştiğini hatırlatan Ali Erbaş, "Hac kesin kayıtları 6-24 Kasım tarihleri arasında her ilde ve her bir hac konaklama türünde Diyanet İşleri Başkanlığı yüzde 60, acenteler yüzde 40 oranını geçmemek üzere yapılacak" ifadelerini kullandı.
HAC FİYATLARI NE KADAR, KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2024 yılına ait Hac fiyatları henüz belli olmadı. Başkan Ali Erbaş e-devlet üzerinden öğrenilecek sonuçların ardından hak sahiplerinin belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde yeniden kayıt alınacak.
HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Kurada ismi çıkan ve kesin kayıt yaptıran vatandaşlar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan hac eğitim portalına hacumreegitim.hac.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre kesin kayıtlarını tamamlayacaklar.