Hac kuraları ertelendi

15 Şubat'ta yapılması planlanan hac kurası depremler dolayısıyla ertelendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "15 Şubat 2023'te yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadesini kullandı. Paylaşımında millete başsağlığı dileyen Erbaş, "Yüce Rabbimiz ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun." ifadesine yer verdi. Bu arada Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi için Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Köylerde muhtarlar tarafından, muhtarlara ulaşılamıyorsa mülki amir tarafından görevlendirilecek memurlarca hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edilip defin işlemleri gerçekleştirilecek.