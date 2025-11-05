Haberler Yaşam Haberleri HAC KURASI CANLI YAYIN İZLE! 2026 Diyanet ile Hac kura sonuçları canlı izle ekranında isim isim belli oluyor!
Giriş Tarihi: 5.11.2025 10:28

2026 yılı hac kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Milyonlarca hacı adayı, heyecanla açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda yapılan kura çekimine ilişkin detaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Peki, Diyanet hac kura çekimi nasıl ve nereden izlenir? İşte hac kura çekimini canlı izle bilgileri...

Hac kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimiyle birlikte, 2026 yılı Diyanet hac isim listesi sorgulamaları başladı. Peki, hac kura çekimi nereden ve izlenir? İşte hac kura çekimini canlı takip edebileceğiniz bağlantı ve detaylar...

2026 HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, "2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir." ifadelerini kullandı.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENECEK?

2026 yılı hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
İşte, canlı izle linki;

HAC KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE DİYANET

Hac kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor!

HAC KURASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

