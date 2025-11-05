HAC KURASI CANLI YAYIN İZLE! 2026 Diyanet ile Hac kura sonuçları canlı izle ekranında isim isim belli oluyor!

Hac kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimiyle birlikte, 2026 yılı Diyanet hac isim listesi sorgulamaları başladı. Peki, hac kura çekimi nereden ve izlenir? İşte hac kura çekimini canlı takip edebileceğiniz bağlantı ve detaylar...
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, "2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir." ifadelerini kullandı.
Hac kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
Hacı adaylarının gerçekleştirdikleri ön kayıtların ardından, 2026 yılı hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Hacı adayları "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.
