Haberler Yaşam Haberleri HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.9.2025 20:12

HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatılmasıyla, vatandaşlar “Hac Kurası” tarihini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ön kayıt ve yenileme işlemlerini 11 Ağustos’ta başlatmıştı. Kutsal topraklara gitmek isteyenler için ön kayıtlar uzatıldı. İlk kez hac kaydı yaptıracaklar ile önceki yıllarda başvuranların grup birlikteliğine göre kura katsayıları değişebilecek. Peki, 2026 hac kurası ne zaman çekilecek ve kayıt işlemleri nasıl tamamlanacak? İşte detaylar…

HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kurasının tarihi, ön kayıtlarını tamamlayan vatandaşların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos'ta başladı ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Süre 5 Eylül'de sona erecekken, uzatma ile 21 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, 2026 hac ön kaydı nasıl yapılır ve hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen detaylar.

Hac Ön Kayıtları 21 Eylül'e Kadar Uzatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme süresinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, yoğun talep üzerine işlemlerin e-Devlet üzerinden bu tarihe kadar yapılabileceğini açıkladı.

2026 Hac Kura Çekimi Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz açıklamadı. Geçmiş uygulamalara göre kuralar genellikle Aralık-Ocak aylarında yapılıyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024'te çekildiği göz önüne alındığında, 2026 kuralarının muhtemelen Ekim veya Kasım 2025'te yapılması bekleniyor. Kesin tarih, Diyanet'in resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Hac Kura Çekimi Nasıl İzlenir?
Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Adaylar ve yakınları, sonuçları anlık ve şeffaf bir şekilde görebilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz