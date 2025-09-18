HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kurasının tarihi, ön kayıtlarını tamamlayan vatandaşların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos'ta başladı ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Süre 5 Eylül'de sona erecekken, uzatma ile 21 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, 2026 hac ön kaydı nasıl yapılır ve hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen detaylar.