HAC KURASI ÇEKİLİŞİ BEKLENİYOR! 2026 Diyanet İşleri ile Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac kurasının tarihi, ön kayıtlarını tamamlayan vatandaşların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos'ta başladı ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Süre 5 Eylül'de sona erecekken, uzatma ile 21 Eylül'e kadar devam edecek. Peki, 2026 hac ön kaydı nasıl yapılır ve hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte merak edilen detaylar.
Hac Ön Kayıtları 21 Eylül'e Kadar Uzatıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme süresinin 21 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu. Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş, yoğun talep üzerine işlemlerin e-Devlet üzerinden bu tarihe kadar yapılabileceğini açıkladı.
2026 Hac Kura Çekimi Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı hac kura çekim tarihini henüz açıklamadı. Geçmiş uygulamalara göre kuralar genellikle Aralık-Ocak aylarında yapılıyor. 2025 hac kuralarının 31 Ekim 2024'te çekildiği göz önüne alındığında, 2026 kuralarının muhtemelen Ekim veya Kasım 2025'te yapılması bekleniyor. Kesin tarih, Diyanet'in resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.