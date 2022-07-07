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Giriş Tarihi: 7.7.2022 19:40

Hacı adayları Arafat’a intikal etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla, Mekke’de “2022 Hac Programı” kapsamında Türk hacıların Arafat’a intikali başladı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Hacı adayları Arafat’a intikal etti

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik."

HACCIMIZ MÜBAREK OLSUN

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun."

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Hacı adayları Arafat’a intikal etti
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