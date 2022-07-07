Hacı adayları Arafat’a intikal etti

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik."



HACCIMIZ MÜBAREK OLSUN



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hacı adaylarımızın yüz binlerce mü'min yürekle buluşmak üzere gideceği Arafat'a intikalin talimatını verdik. Cenab-ı Hak'tan bütün hacı adaylarımıza ve personelimize kolaylıklar diliyorum. Haccımız mübarek ve mebrur olsun."