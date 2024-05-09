Hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

İstanbul Üsküdar'da hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlanması için tören düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile hacı adayları ve aileleri katıldı. Tören sonrasında İstanbul'dan 360 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Türkiye genelinde ise yaklaşık 5 bin hacı adayı kutsal topraklara yolcu edildi.

"ALLAH AŞKINIZ DAHA DA ARTACAK"

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ömrümüzde yaşadığımız en büyük heyecanlardan birisini şuan hep birlikte yaşıyoruz. Hacca gitmek Kabe'ye yüz sürmek Ravza'ya yüz sürmek, orada secde etmek tavaf yapmak, Safa ile Merve arasında say etmek hele ki Arafat'ta vakfeye durmak, orada günahlarımızdan af dilemek bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İşte sizler bu güzel ibadeti yapmak için Hac ibadetini yapmak için bugün yola çıkıyorsunuz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Efendimizin, 'İslam 5 şey üzerine inşa edilmiştir' hadisi şerifinde yer alan ibadetlerden birisi Kelime-i Şehadet getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü Hacca gitmek, beşincisi zekât vermektir. İşte Hac ibadeti de İslam'ın üzerinde yükseldiği o 5 esastan birisidir. Bunu yapmak sizlere nasip olacak. Buradan yola çıktığınız andan itibaren kalbinizde gönlünüzde Allah aşkı, Resulullah aşkı daha da artacak. Kâbe-i Muazzama aşkı Ravza aşkı, Arafat'a biran önce varayım vakfeye durayım tövbe edeyim ibadetlerimden daha çok lezzet alayım niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz "dedi.

"DAHA İYİ MÜSLÜMAN OLMAK İÇİN"

İbadetlerin önemine dikkat çeken Erbaş, "Döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz. Peygamber Efendimiz; Müslümanı, 'Müslüman şudur; elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir' işte ibadetler bizim Müslümanlığımızı bu tanıma uygun hale getirmek için farz kılınmıştır. Bunun için namaz kılıyoruz. Bunun için oruç tutuyoruz. Bunun için zekât veriyoruz. Daha iyi Müslüman olalım. Daha iyi insan olalım diye bizler ibadet yapıyoruz. İşte bunun için Hacca gidiyoruz. Hac ibadeti bizim Müslümanlığımızı daha kavi hale getirmek, birbirinden emin olma durumunu daha iyi güçlü hale getirmek için farz kılınmıştır" diye konuştu.

OTOBÜSLERE BİNEREK HACI ADAYLARINI UĞURLADI

Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları için dua edildi. Dua sonrasında hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na girmek için otobüslere bindi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da otobüslere binerek hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi. Havalimanında işlemleri tamamlanan 360 hacı aday kutsal topraklara hareket etti. Türkiye genelinde ise yaklaşık 5 bin hacı adayının kutsal topraklara gittiği öğrenildi.