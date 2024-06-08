Hacı adaylarına diyetisyenli Türk mutfağı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke'de kurulan mutfağında hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği ve Arafat kumanyası hazırlanıyor. Günlük 35 bin kadar hacı adayına hizmet veren mutfakta 65'i aşçı olmak üzere 200 kişi çalışıyor. Hijyen ve denetimin üst düzeyde olduğu mutfakta, özellikle Türk mutfak kültürüne uygun şekilde yemeklerin hazırlanıyor.Mutfağı ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Aşçılarımızı Türkiye'den getirdik. Bu mutfakta hacılarımıza lezzetli ve sağlıklı yemekler yaptırıyoruz. Yemeklerimiz diyetisyenlerimizin denetimiyle çıkıyor. Piştikten sonra otellere ulaştırılması konusunda son derece hassas davranıyoruz. Yemekler, bozulmaması için transfer noktasında özel araçlarla gönderiliyor. Coolder adındaki dolaplarla yemekleri otellere gönderiyoruz. Her bir dolap yaklaşık 800 kişilik yemek alıyor" diye konuştu.