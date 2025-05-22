Hacı adaylarını 60 milyon lira dolandırdı

Merkezi Kayseri'de bulunan seyahat acentesine hac ve umre için ödeme yapan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine harekete geçen Kayseri emniyeti vatandaşların toplamda 60 milyon TL dolandırıldığını belirledi. Olayla ilgili acente çalışanı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Seyahat acentesi sahibi H,D'nin çalışanlarından birine battıklarını müşterilerine söylemesini istediği ortaya çıktı. Polis acente sahibi H.D'yi de kısa süre sonra yurtdışına kaçmak üzereyken yakalayarak Kayseri'ye getirdi. Aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı serbest kaldı. Acente sahibi H.D. ise tutuklandı.