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Giriş Tarihi: 13.8.2022 17:27 Son Güncelleme: 13.8.2022 18:22

Hacı Bektaş Veli Anma programına yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bu yıl Hacı Bektaş Veli’nin 751’inci yıl dönümü nedeniyle  “Bu Kapı, Sevgi, Barış, Kardeşlik, Muhabbet Kapasıdır” temasıyla düzenlenen anma programına dünyanın dört bir yanından bizlerce insan Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine akın etti.

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Hacı Bektaş Veli Anma programına yoğun ilgi

Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret eden vatandaşlar Aslanlı Çeşme'den akan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içiyor. Kimi vatandaşlar da yanlarında getirdikleri şişelere ve bidonlara doldurarak yakınlarına su götürüyor. Daha sonra Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar burada dua ediyor. İlçeye gelen vatandaşlar içerisinden geçtiklerinden günahlarından arındıklarına inandıkları Delikli Taş'tan da geçmeye çalışıyor.

"CUMHURBAŞKANININ KATILMASI SEVİNDİRİCİ"

İstanbul'dan gelen Fahri Özer, Cumhurbaşkanının katılmasına sevindiğini belirterek, "Bu sevindirici bir şey. Vatanımız için, birliğimiz için önemli bir şey. Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliğine katılasını değerli buluyorum." dedi.

Her sene mutlaka geldiğini belirten Özer, "Hacı Bektaş Veli'yi ziyaret eder giderim. Bektaşi babanın yanına geldik, içtiği sudan içtik, gezdiği yolda gezdik, oturduğu yerde oturduk. Feyz almak istedik." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen İpek Kesici de her sene geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Aslanlı Çeşme'den akan su şifalı. Bu sudan içen hastanın hastalığı gider. Kalbiyle inanarak içerse yeni doğmuş gibi olur. Şu an Aslanlı Çeşme'den su doldurup hastalara götürüyorum. Hastalar iyileşiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilgili de konuşan Kesici, "Allah kabul etsin. Yolumuz, kalbimiz açık. Herkesi kabul ediyoruz." diye konuştu.

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Hacı Bektaş Veli Anma programına yoğun ilgi
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