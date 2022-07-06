HACI MEHMET AKÇAY kimdir, mesleği ne, kaç yaşında? Doktor Ekrem Karakaya’yı öldüren şahsın kimliği belli oldu: Hacı Mehmet Akçay

Konya Şehir Hastanesi'nde bugün kan donduran bir olay yaşandı. Hastane bünyesinde kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Ekrem Karakaya, Hacı Mehmet Akçay adında bir şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Korkunç olayda detaylar gelmeye devam ederken vatandaşlar "Ekrem Karakaya'nın katili Hacı Mehmet Akçay kimdir, mesleği ne, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. İşte Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs ve korkunç olay hakkında gelen ilk detaylar...