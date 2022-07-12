Hacılar Mekke’ye veda etti

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac vazifesini yerine getirmek için bulunan 1 milyon hacı, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de Cemerat'ta şeytan taşladı ve veda tavafı yaptı. Hac ibadetini tamamlayan hacıların büyük kısmı Medine'ye geçerek kutsal mekânları ziyaret edecek. Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde hac vazifesini yerine getirmek için bulunan 1 milyon Müslüman, son kez şeytan taşladı. Mekke'den şeytan taşlamak için öğle saatlerinden itibaren Mina'da Cemerat bölgesine doğru hareket eden hacılar, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde şeytan taşlama görevlerini yerine getirdi. Bayramın ilk günü büyük şeytanı taşlayan hacılar, önceki gün olduğu gibi dün de sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7'şer, toplamda ise 21 taş attı.Şeytan taşlamasını tamamlayan hacılar, daha sonra Mescid-i Haram'a doğru yola koyuldu. Öğle namazından sonra Mekke sokakları adeta insan seline döndü. Şeytan taşlamanın ardından son rükun olarak bilinen veda tavafını da yapan hacılar, hac ibadetini tamamladı. Kâbe-i Muazzama'ya bakarak son kez dua eden hacılar, kutsal mekândan ayrılacak olmanın hüznünü yaşadı. Ülkelerine dönmeyen hacıların büyük bir kısmı ise Medine'ye geçecek. Medine'de Hz. Muhammed'in kabri Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Nebevi ile birçok kutsal mekân bulunuyor.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hac kontenjanlarıyla ilgili olarak Suudi Arabistan yetkilileriyle görüştüklerini belirten Erbaş, "Suudi Arabistan'ın hacla ilgili uygulamalarda daha fazla insanın hac yapmasını sağlamakla ilgili yol haritaları var" dedi. Başkan Erbaş, umre turlarının da 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını ifade ederek, "Amacımız, vatandaşımıza en güzel bir şekilde umre ziyaretini yaptırıp geri döndürmek" diye konuştu. Haccı, Müslümanların yıllık kongresi olarak niteleyen Erbaş, şöyle devam etti: "Bu kongre, vahyin kalbi, İslam'ın doğduğu yer Mekke'de yapılıyor. Bu kongrenin konusu birliktir, vahdettir" ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, 2023'te kontenjan sayılarının normale dönmesi halinde Türkiye nüfusunun binde birine kontenjan verileceği açıklamasında bulundu.