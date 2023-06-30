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Giriş Tarihi: 30.6.2023

Hacılar şeytan taşladı

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Hacılar şeytan taşladı
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan Hacılar, Kurban Bayramı'nın 2'inci gününde de şeytan taşladı.
Kabe-i Muazzama'da tavafın ardından Sa'y yapan, kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan Hacılar, Mina'ya yöneldi.
Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mina'daki Camarat bölgesine geçen Hacılar, Akabe cemresini taşladı. Bayramın 2'inci gününde aynı bölgeye doğru yeniden hareket eden Hacılar, şeytan taşlamayı sürdürdü. Öğleden sonra başlayan şeytan taşlama vakti, ertesi gün tan yeri ağarana kadar devam etti.
Hacılar, sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytanların her birine 7'şer olmak üzere toplam 21 taş attı.

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Hacılar şeytan taşladı
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