Hacıömer Köyü, eksi 23 dereceyle Türkiye’nin zirvesinde

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre eksi 23 derece ile Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kaydedildi. Sıklıkla ekstrem soğuklarla anılan köy, 2024 Ekim ayından bu yana altı kez ülke genelinde en düşük sıcaklık değerinin ölçüldüğü yer oldu. Sert kış koşullarıyla bilinen köy, "Türkiye'nin Sibirya'sı" unvanını aldı. Meteoroloji tarafından açıklanan son listede, Türkiye'nin en düşük sıcaklık değerleri sıralamasında Erzurum ilk dört sırayı aldı. Hacıömer Köyü eksi 23 dereceyle zirvede yer alırken, Horasan eksi 21,3 dereceyle ikinci, Pasinler eksi 21 dereceyle üçüncü, Tekman ise eksi 20,1 dereceyle dördüncü sırada yer aldı.

Köy halkı zorlu şartlara direniyor

Hacıömer Köyü'nde kış ayları her geçen yıl daha çetin geçiyor. Tekman ilçe merkezine 29 kilometre uzaklıkta bulunan köyde, yılın yedi ayı boyunca kış şartları hüküm sürüyor. Köy sakinleri, geceleri sıfırın altına inen dondurucu soğuklarla mücadele ederken, temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Buna rağmen köylüler, zorlu koşullara direnmeye devam ediyor. Köy Muhtarı Ferhat Sarı, bu zorlu koşulları şöyle ifade etti: "Kömür tüketimine yetişemiyoruz. Sularımız donuyor, evlerimizi ısıtmakta güçlük çekiyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız bu durumdan en çok etkilenen kesim"

Çığ uyarısı

Erzurum genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, Meteoroloji uzmanları bölge halkını çığ tehlikesine karşı uyardı. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğunu belirten uzmanlar, bu konuda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.