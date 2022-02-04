Haciz çetesine 15 yıl hapis talebi

Türkiye’de inşaat şirketi kuran Çinli Yiming Aikebaire’nin (54) 225 milyon lirasına haciz koydurmaya çalışan 6 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
SABAH'ın duyurduğu Çinli işadamının dolandırılmaya çalışıldığı milyonluk dolandırıcılık skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Cerrahoğlu tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Türkiye'de inşaat şirketi kuran Çinli işadamı Yiming Aikebaire'nin bankadaki 225 milyon lirasına sahte belgelerle haciz işlemi başlatarak dolandırmaya çalışan 6 şüpheli hakkında dava açtı. Şüphelilerden Hasan Uludağ'ın 10 bin dolarlık sahte senet hazırladığı, Ahmet Bayrak'ın 403 bin Euro ve Tekin Kavak'ın 221 bin liralık sahte senetlerle icra takibi başlatarak, 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmalarını istedi. Diğer 3 şüpheli hakkında ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
MAHKEME KAYYUM ATADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, işadamının ülkemizdeki vekil tayini ve kişisel işleri için Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak kayyum talep edildi. Mahkeme Yiming için İstanbul Barosu'ndan Utku K. isimli avukatın vekil olarak tayin edilmesine karar verdi. Avukatlar hakkındaki soruşturma sürerken, şüpheliler ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.