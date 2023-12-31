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Giriş Tarihi: 1.1.2024

Hacze giden avukata öldüresiye dayak

İstanbul Arnavutköy’de haciz işlemleri için bir işletmeye giden Avukat İbrahim T., çalışan tarafından darp edildi. Avukatın şikayeti üzerine saldırgan tutuklandı

Armağan YILMAZ
Hacze giden avukata öldüresiye dayak
İstanbul, Arnavutköy'de bir alacaklı Depo Global isimli işyerinden alacağını tahsil edemeyince icra yoluna başvurdu. İddiaya göre, olay günü icra memurlarıyla birlikte haciz işlemleri için işletmeye giden Avukat İbrahim T, çalışanlardan Umut A, ile sözlü tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine yine iddiaya göre Umut A, Avukat İbrahim T.'yi darp etmeye başladı. Göz, çene ve burnuna aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan avukat, memurların müdahalesiyle kurtarıldı. Şikayetçi olan Avukat İbrahim T, ifadesinde, "Haciz mahallinde icra işlemleri için bulunuyordum. İşletmede darp edildim. Bu duruma tanık olan meslektaşlarım mevcuttur, davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturma neticesinde şirket sahibi İsmail Y. ve çalışan Umut A. gözaltına alındı.
Adliyede ifade veren şüpheliler söz konusu şahsı darp etmediklerini aralarında sadece sözlü tartışma yaşandığını söylediler.
Umut A, 'Görevi Yaptırmamak için Direnme' ve 'Kamu Görevlisini Kasten Yaralama' suçlarından tutuklanırken, şirket sahibi İsmail Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

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Hacze giden avukata öldüresiye dayak
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