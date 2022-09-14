Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu? Şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı mı, ayrılacak mı?

4 ay önce dünya evine giren Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin ayrılacağı söylentileri magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının eşinden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise "Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu, ayrıldı mı, ayrılacak mı?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırmalarına devam ediyor.
Hadise ve Mehmet Dinçerler Boşanıyor Mu, ayrıldı mı, ayrılacak mı? sorularının yanıtları ve detaylar şöyle;
Magazin kulisleri günlerdir Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddialarını konuşuyor. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde kriz olduğu haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.
Önceki gün yeni mekanının ön açılışını yapan Mehmet Dinçerler ise evlendikten sonra ilk kez alyansını takmadan objektiflere takıldı. Taze evlilerin bu tavırları, bir kez daha ikili arasındaki krizi doğrular gibiydi.
Geçtiğimiz günlerde de verdiği konser sırasında gözyaşlarına boğulan Hadise hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bir süredir aralarında sorun olduğu konuşulan ünlü çift, son günlerde sergiledikleri tavırlarla dedikoduları alevlendirdi.
Evlilik yüzüklerini takmamaları ile patlak veren Hadise ile Mehmet Dinçerler'in evliliğindeki krizin nedeninin bebek olduğu iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı Hadise, sessizliği bozmuş bebek düşürmediğini ve bebek için tedavi de görmediğini açıklamıştı. Ayrılık iddiaları hakkında ise ikiliden açıklama gelmemişti.
Mehmet Dinçerler gündem olan videosunu kısa sürede silerken ikili cephesinde yaşanan bir gelişme magazin gündemine bomba gibi düştü.
Barıştıkları öne sürülen çiftin beklenenin tam aksine ayrılık haberi geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre, Hadise evliliğini sonlandırmak için düğmeye bastı ve bugün boşanma davası açtığı iddia edildi.
Kulislere bomba gibi düşen 'Boşanıyorlar' iddiası üzerine ünlü çiftten henüz bir açıklama gelmedi.