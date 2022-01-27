Hadrianus’un kalesi bahçe duvarı oldu

Roma İmparatoru Hadrianus’un Edirne’yi korumak için yaptırdığı kalenin duvarları yok oluyor. Prof. Dr. Engin Beksaç uyardı: Acil korumaya alalım
Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti korumak için yaptırdığı kalenin duvarlarının bir kısmı, 1800 yıldır ayakta duruyor. Kalan kısımlar, bugün Dilaverbey, Çavuşbey ile Talatpaşa mahallelerinde ev ve iş yerinin temelleri ile bahçe duvarlarını oluşturuyor. Kale duvarlarının en çok dikkat çekeni ise Makedonya Kulesi'nin olduğu bölgede bulunuyor.
TARİHİ 145'LERE DAYANIYOR Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Roma İmparatoru Hadrianus'un kenti 'askeri şehir' olarak kurduğunu, kalenin de çağın en büyük ve güçlü kalelerinden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Beksaç, "Adrianapolis, döneminin en büyük kale kentlerinden biriydi. Roma'nın yıkılıp Bizans'ın kurulmasıyla birlikte Balkanlara açılan en güçlü merkez ve askeri karargah oldu. Pek çok kuşatmaya, saldırıya karşı ayakta kalan bir kale. Çağının en büyük ve güçlü kalelerinden biriydi. Tam olarak kuruluşu, milattan sonra 145'lere hatta 150'lilere kadar devam eden bir süreç" diye konuştu.
BUNLAR SIRADAN TAŞ DEĞİL
Kale duvarlarının sökülerek hızla tahrip edildiğini anlatan Prof. Dr. Beksaç, "Taşlar satılıyor, bina yapımında kullanılıyor. 1870'lerden sonra yapılan bütün binaların temelinde, duvarlarında kale duvarları kullanıldı. Surların üzerinde binalar yapılıyor, temeller yok olup gidiyor, birkaç parçası ayakta kalıyor. Şu anda alt temellerinin kalmış olduğu şekilde yaşıyor" dedi. Zaman içinde kazılar yapıldığını ancak hiçbir koruma tedbiri alınmadığını anlatan Beksaç, "Bu surlara basit taşlar olarak bakamayız. Evlerin temelleri ile bahçelerinde kale duvarlarını görüyoruz. Binaların hepsinin altında surun parçaları var. Turizm ve kültüre hizmet etmesi gereken eserler bunlar. Acil olarak korumaya alınmaları gerekir" diye konuştu.