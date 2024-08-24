Hafif sarsıntılar bile beyne zarar veriyor

Yeni bir araştırma, hafif sarsıntıların bile beyinde tespit edilebilir değişikliklere yol açtığını ortaya koydu. İngiltere merkezli bir araştırma ekibi, yaşları 40 ila 59 arasında değişen 600'den fazla yetişkinle görüştü. Bu kişilerin yaklaşık üçte biri geçmişte travmatik beyin hasarı (TBH) geçirmişti. Katılımcılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) taramaları ile analiz edildi. Bazı hastalıklara yönelik riskleri ölçüldü. MRI'lar, TBH geçmişi olan kişilerin beyinlerindeki kan damarlarında değişiklikler olduğunu gösterdi.