Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep Oğuzeli ilçesi kırsal Dutluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fezali Pamuk (22) ve Yusuf Kanpolat'ın (25) üzerinde bulunduğu motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan Fezali Pamuk ile Yusuf Kanpolat savrularak metrelerce yerde sürüklendi.
BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu Yusuf Kanpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Fezali Pamuk ise yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.