Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu Yusuf Kanpolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Fezali Pamuk ise yapılan ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.