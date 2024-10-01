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Giriş Tarihi: 1.10.2024 16:36 Son Güncelleme: 1.10.2024 16:36

Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari aracın Tır’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç Yelekli mevkiinde önünde seyreden Tır'a çarptıktan sonra yoldan çıktı. İhbarla birlikte kaza yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ölü ve yaralıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

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Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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