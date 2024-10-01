Hafif ticari araç TIR’a çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Karapınar-Konya karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç Yelekli mevkiinde önünde seyreden Tır'a çarptıktan sonra yoldan çıktı. İhbarla birlikte kaza yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, ölü ve yaralıların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.