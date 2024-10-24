Hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki karı-koca öldü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hatipağa köyünde meydana geldi. Süleyman Altan (23) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Mustafa Kayan'ın kullandığı otomobille kafa kafa çarpıştı.

Yoldan çıkan araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonrası otomobil sürücüsü Kayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşi Sıdıka Kayan ile diğer aracın sürücüsü Süleyman Altan'da ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sıdıka Kayan'da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.