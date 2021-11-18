Haberler Yaşam Haberleri Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:47 Son Güncelleme: 18.11.2021 16:30

Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

DHA
Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Dirik (28) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Turan Mahallesi Akçakmak yolunda meydana geldi. Ercan Dirik yönetimindeki 45 AGR 735 plakalı motosiklet, Okçular Sokak'tan çıkış yapan İsa Sezer'in (50) kullandığı 45 RA 7314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsünün savrulup bir iş yerinin duvarına çarptığı görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Vitor Pereira'nın prensinin bileti kesildi! Fenerbahçe'de 5 aylık macera sona erecek...
Son Dakika: Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Piyasalar o saate kilitlendi
SON DAKİKA | Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopside ortaya çıktı!
Koronavirüs pozitif vakalarda yüz yüze eğitim devam eder mi? Sağlık Bakanlığı açıkladı!
SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını duyurdu: Faiz kararı sonrası dikkat çeken mesajlar!
SON DAKİKA: Türkiye, az daha Louis van Gaal'i emekli edecekti! Maç sonrası çarpıcı itiraf...
SON DAKİKA | Döviz alım-satımı ile ilgili yeni karar duyuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
SON DAKİKA: Play-off sonrası dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! "Fatih Terim derbiyi kaybederse..."
A Milli Takım’ın Dünya Kupası umutları devam ediyor! Milliler, play-off biletini kaptı! İşte muhtemel rakipler
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA