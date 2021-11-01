Hafiliye’de okuma yazma kursunu bitiren 200 kadın sertifikasını aldı

Haliliye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadının Emeği El Sanatları Sergisinin açılışı, Haliliye Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan polat ve çok sayıda davetli katıldı.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kadın destek merkezlerimizde üretilen el sanatları sergimizin aynı zamanda okuma-yazma kurslarımızda eğitim gören ve kursu başarı ile bitiren 200 kadın kardeşimize sertifikalarını takdim ettik Kadın destek merkezlerimizde sürekli yeni istihdamlar sürekli yeni arayışlar, yeni eğitim öğretimler anlamında ustalarımızın yetişmesi için hareket ediyoruz. Yaklaşık 14 tane merkezimiz şu anda Haliliye ilçemizde hizmet veriyor. Diye konuştu Sergi açılışından sonra okuma yazma kursunda başarı gösteren kadınlara törenle sertifika ve hediyeleri verildi Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve eşi Fethiye Canpolat, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili Zemzem Gülender Açanal'a tablo hediye ettiler.