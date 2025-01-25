Hafız Topaloğlu dualar eşliğinde toprağa verildi

25 yaşındaki İmam Ahmet Yusuf Topaloğlu, 20 Ocak'ta ikamet ettiği lojmanda sobadan sızan gazdan zehirlendi. Kendisinden haber alınamayan İmam Ahmet Yusuf Topaloğlu'nun ailesi önce ilçe müftülüğüne daha sonrada köylülere ulaştı. İmam lojmanının kapısını açan köylüler Ahmet Yusuf Topaloğlu'nu baygın halde buldu. Karaçoban ilçesinden sonra Erzurum ve Trabzon'da tedavisi yapılan Topaloğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 5 günlük yaşam mücadelesini kaybederek dar-ı bekaya göç eden Topaloğlu'nun cenazesi, öğle namazının ardından Narmanlı Camii'nden kaldırıldı.

Narmanlı Camii'ndeki cenaze namazını kıldıran Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, üzüntülerini ifade ederken Ahmet Yusuf Topaloğlu'nun kendisi gibi imam olan ve Muğla Bodrum'da görev yapan babası Ebubekir Topaloğlu'nu teselli etti. Baba Topaloğlu ise cenaze töreni sırasında metanetini korumaya çalıştı. Genç İmam Hatip, kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin duaları eşliğinde toprağa verildi.