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Giriş Tarihi: 12.6.2022

‘Hafızası geri gelsin’ diye pusu kurup ateş açtı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
‘Hafızası geri gelsin’ diye pusu kurup ateş açtı
İstanbul Esenyurt'ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadın için doktorunun "Şok geçirmesi lazım" demesi üzerine, akrabaları kadına kurusıkı tabanca ile saldırı düzenledi. Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta dün sabah saatlerinde yaşanan olayda servis aracının arkasına saklanan bir kişi sokaktan geçen kadınlara kurusıkı tabanca ile ateş edip kaçtı. Olayda şans eseri açılan ateş sonucu kadınlar yara almadan kurtulurken olayın doktor tavsiyesiyle gerçekleştiği iddia edildi. Olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından polis ekipleri, saldırganı yakaladı. İfadesi alınmak üzere saldırgan ile beraber kadının yakınları da polis merkezine götürüldü. Kadının akrabaları verdikleri ifadede, "Görüntülerdeki kadın, akrabamız. Bir kaza sonucu hafıza kaybı yaşadı. Hafıza kaybının geçmesi için doktoru 'Şok geçirmesi lazım' dedi. Biz de böyle bir şey planladık" diye konuştu. Öte yandan kadına ateş eden kişinin de akrabası olduğu öğrenildi. Kadın ise akrabalarından şikâyetçi olmadı. Şüpheli serbest bırakıldı.

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‘Hafızası geri gelsin’ diye pusu kurup ateş açtı
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