Hafriyat depolama ücretine % 449 zam

İBB Meclisi'nde, bu yıl için önceden belirlenen hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı. Oy çokluğuyla kabul edilen teklife göre, hafriyat toprağının geçici depolanması ücret tarifesinde metreküp başına 1.72 lira olan ücret 2.18 lira oldu. Hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıkları taşıma izin belgesi kamyon başına 522 liradan 655 liraya yükseltildi. Kantarı bulunan depolama sahalarında ton başına depolama ücreti de 38 liradan, yüzde 105.26 artırılarak 78 liraya yükseltildi. Depolama sahasına gelen araç cinsinin 5 metreküpe kadar araç başına 135 liradan, yüzde 449 artışla 741 liraya, 10 metreküpe kadar araç başına 290 liradan yüzde 411.03 artışla 1482 liraya çıkarılması kabul edildi