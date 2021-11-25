Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonlarına sıkı denetim
Giriş Tarihi: 25.11.2021 23:11 Son Güncelleme: 25.11.2021 23:21

Hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hafriyat kamyonlarına sıkı denetim

Arnavutköy'de, jandarma ekipleri tarafından hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimlerde trafikten men edilmiş araç ile yola çıkan ehliyetsiz Suriye uyruklu kişi ve araç sahibine ceza kesildi.

Arnavutköy'de, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hafriyat kamyonlarına yönelik drone destekli denetim yaptı. Denetimde, hafriyat kamyonları durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Jandarma ekipleri, araçların muayenesini ve kasalarında branda olup olmadığını kontrol ederken, uygun tonajda yük taşıyıp taşımadıklarını da denetledi.


EHLİYETİ OLMADAN TRAFİKTEN MEN ARACI KULLANAN SURİYELİ UYRUKLU KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından denetim noktasında durdurulan Suriye uyruklu Ahmet Muhammet isimli sürücünün, sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Ayrıca kullandığı aracın daha önce trafikten men edilmiş olduğunun anlaşılması üzerine Suriye uyruklu sürücüye 2 bin 698 lira, araç sahibine ise toplam 4 bin 37 lira para cezası kesildi.


SRC BELGESİ OLMAYAN 74 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE CEZA

Denetim kapsamında, evrakları kontrol edilen bir sürücünün SRC belgesinin olmadığı görüldü. 18 ile 66 yaş sınırı bulunan SRC belgesini alma hakkı bulunmadığı tespit edilen 74 yaşındaki sürücüye 468 lira, araç sahibine ise bin 181 lira ceza kesildi. Aracının muayenesini yaptırmayan iki sürücüye de toplam 628 lira ceza kesildi.

"KURALLARA UYMAYANLAR YÜZÜNDEN HEPİMİZ SIKINTI ÇEKİYORUZ"

Denetimde durdurulan sürücü İbrahim Ünaslan, "Tonajı yüksek olan, evrakları eksik olanlar, kurallara uymayanlar var. Uysalar biz de seviniriz. Kurallara uymayanlar yüzünden hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Düzenli, disiplinli olunması herkes için iyi olur. Aracımız denetlendi, bir eksik yok" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: 2022 asgari ücret zammı ile ilgili peş peşe açıklamalar! Bakan Bilgin'den sonra Hak-İş Başkanı da konuştu...
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı!
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, ertelendi mi? İşte son durum!
Tüm Türkiye tek yürek oldu
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Manken ve oyuncu Cansu Ateş Otogarda uyuşturucuyla yakalandı
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Galatasaray Marsilya karşısında zafere koştu! Avrupa’da bir üst tur garanti…
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonlarına sıkı denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA