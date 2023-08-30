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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:49 Son Güncelleme: 30.8.2023 15:09

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Gaziantep'te bariyerlerin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Burak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, D-400 karayolundan otobana dönüş yapan Salih Çelik (55) idaresindeki kum yüklü kamyon yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bariyerlerin üzerine devrilen kamyonun sürücüsü Salih Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Salih Çelik'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü
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