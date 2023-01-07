Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.