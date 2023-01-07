Hafriyat kamyonu ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Hafriyat kamyonunun neden olduğu kaza saat 11.30 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes B. yönetimindeki hafriyat kamyonu, sola dönüşün yasak olduğu yolda dönerken karşı şeritten gelen Erkan Şekerci yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Çevredekiler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
Buraya dönüş yasak zaten. Minibüste 7 yolcu yaralandı"dedi. Kazayı gören bir mahalle sakini "Kamyon dönüşün yasak olduğu yerden dönüyordu. Minibüs kendi şeridinden gidiyordu. Kaçmak istedi ama kafa kafaya çarpıştı. Minibüste çok sayıda yaralı vardı" dedi.
KAZADAN SONRA HAFRİYAT KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kaza nedeniyle ekipler yola dökülen yağ nedeniyle yola kum döktü. Kazaya neden olan hafriyat kamyonu şoförü yere çöküp gözyaşlarını tutamadı. Polis kamyon şoförünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.