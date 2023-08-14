Hafriyat kamyonu nehre uçtu... Sürücü hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş Köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında harfiyat kamyonu Dicle Nehri'ne uçtu. Olayı gören vatandaşlar İtfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine, AFAD Arama kurtarma personeli ve Cizre İtfaiyesi ile birlikte dalgıç sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin aramaları sonucu kaybolan kamyon sürücüsü Cahit Butnar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kamyon sürücüsünün cansız bedeni Cizre Devlet Hastanesi morguna kladırılarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.