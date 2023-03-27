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Giriş Tarihi: 28.3.2023

Hafriyat kamyonu otomobilleri biçti 6 ölü 3 yaralı

İstanbul’da TEM Otoyolu Silivri mevkiinde kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyon karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafriyat kamyonu otomobilleri biçti 6 ölü 3 yaralı
İstanbul'un Silivri ilçesinde, dün saat 15.30 sıralarında katliam gibi bir kaza yaşandı. TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gazitepe mevkiinde aşırı hızla seyreden Mustafa İnce yönetimindeki kum yüklü hafriyat kamyonu, karşı şeride geçti. İki otomobile çarpan kamyon devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaptı. Kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 4 ünün İpek İkto Bahadır, Mesut Uçarkuş, yabancı uyruklu Elmas Tamer ve Ivan Bilal olduğu, 2 kişinin ise kimliğinin henüz tespit edilemediği belirtildi. Yaralılar kamyon şöförü Mustafa İnce, Erkan Ateş ve Muhammet Cihan hastanede tedaviye alındı.

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Hafriyat kamyonu otomobilleri biçti 6 ölü 3 yaralı
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