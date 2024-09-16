Hafriyat kamyonu servis minibüsünü biçti: 4 ölü 7 yaralı

Korkunç kaza Erzin'in Yumurtalık yolunda meydana geldi. Mehmet Ulusoy yönetimindeki işçileri taşıyan Servis Minibüsü, karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Hafriyat kamyonunun servis minibüsünü biçtiği kazada, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy'un yanı sıra Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin hayatını kaybetti. Kazada 7 kişide yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri servis minibüsünde çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralı vatandaşları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ulusoy, Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin'in cenazeleri cenaze arabaları ile hastane morguna taşındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi.