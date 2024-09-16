Haberler Yaşam Haberleri Hafriyat kamyonu servis minibüsünü biçti: 4 ölü 7 yaralı
Giriş Tarihi: 16.9.2024 11:10 Son Güncelleme: 16.9.2024 11:35

Hafriyat kamyonu servis minibüsünü biçti: 4 ölü 7 yaralı

Hatay’da hafriyat kamyonu ile servis minibüsü kafa kafaya çarptı. Hafriyat kamyonunun servis minibüsünü biçtiği kazada minibüste bulunan 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişide yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hafriyat kamyonu servis minibüsünü biçti: 4 ölü 7 yaralı

Korkunç kaza Erzin'in Yumurtalık yolunda meydana geldi. Mehmet Ulusoy yönetimindeki işçileri taşıyan Servis Minibüsü, karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Hafriyat kamyonunun servis minibüsünü biçtiği kazada, servis sürücüsü Mehmet Ulusoy'un yanı sıra Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin hayatını kaybetti. Kazada 7 kişide yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri servis minibüsünde çarpmanın etkisiyle sıkışan yaralı vatandaşları çıkartarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaşlar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Ulusoy, Erol Durmuş, Mustafa Okur ve Mehmet Çetin'in cenazeleri cenaze arabaları ile hastane morguna taşındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındıkları bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hafriyat kamyonu servis minibüsünü biçti: 4 ölü 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA