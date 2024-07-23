Hafriyat kamyonu TIR sürücüsünü öldürdü

İstanbul Beykoz'da bir hafriyat kamyonunun, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duran TIR'a arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada TIR şoförü Ramazan Akgül hayatını kaybetti. Kaza, Pazartesi Akşamı 22.15 sıralarında Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ramazan Akgül yönetimindeki TIR'ın seyir halinde lastiği patladı. Akgül, lastiği kontrol etmek için emniyet şeridinde durdu.

TIR İLE KAMYON ARASINDA KALAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Akgül, lastiği kontrol etmek istediği sırada Cem Erdoğan yönetimindeki hafriyat kamyonu TIR'a arkadan çarptı. Akgül, TIR ve hafriyat kamyonu arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Akgül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, incelemelerin ardından Akgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.