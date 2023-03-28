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Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:17 Son Güncelleme: 28.3.2023 10:53

Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı: 3 yaralı

İstanbul Sultangazi Habipler Yolu'nda seyir halindeki kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı. Aynı yönde arkadan gelen taksi, çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada, taksi ve kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı: 3 yaralı

Sultangazi Arnavutköy Habipler Yolu'nda saat 03.00 sıralarında meydana gelen kazada sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen taksi savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yolu kapatması üzerine Arnavutköy Habipler Yolu, 1 saat araç trafiğine kapandı. Yol, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı: 3 yaralı
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