Hafriyat kamyonuna çarpan kamyonet taksiyi altına aldı: 3 yaralı

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, aynı yönde gelen taksi savrulan kamyonetin altında kaldı. Kazada taksi sürücüsü ile yolcu ve kaza yapan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.