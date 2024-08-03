Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi öldü

İstanbul'un Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında bir inşaat alanında bulunan hafriyat kamyonu toprak dökümü yaptığı sırada yan yattı. O sırada kamyonun yakının bulunan inşaat işçisi Abdulkadir Doğan (44) yan yatan dorsenin altında kaldı. Vücudu toprak altında kalan inşaat işçisini önce çevredekiler çıkarmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Abdulkadir Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Doğan'ın cansız bedeni ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hafriyat kamyonunun sürücü Serdar Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili tahkikatı başlattı.