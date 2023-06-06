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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Hafriyat kamyonunun ezdiği yaya hayatını kaybetti

Hafriyat kamyonunun ezdiği yaya hayatını kaybetti
İstanbul'da aşırı hız ve kuralsız şekilde seyreden hafriyat kamyonları bir can daha aldı. Ataşehir Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi'nde aracını kaldırıma park eden Zeki Çağlayan, trafik ışıklarından yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Göztepe istikametine dönmeye çalışan sürücü Hamit B. idaresindeki 34 GDP 347 plakalı hafriyat kamyonunun çarptığı Çağlayan, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgeyi emniyet şeridiyle kapatırken, savcı ve olay yeri ekipleri de inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Çağlayan'ın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Sürücü Hamit B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Hafriyat kamyonunun ezdiği yaya hayatını kaybetti
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