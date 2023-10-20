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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı

İstanbul Sancaktepe’de 22 yaşındaki sürücü, hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı. 1 polis, 2 gece bekçisi ile 6 vatandaşa çarparak yaralayan Sezgin Açık, gözaltına alındı. Zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğu, 1 yılda 8 kez tedavi gördüğü ortaya çıktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı
Önceki gece Sancaktepe'de hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre boyunca önüne çıkan araç ve insanlara çarpan 22 yaşındaki Sezgin Açık, polisin kamyonun lastiklerine ateş açmasıyla Ataşehir İnönü Mahallesi'nde durdurulabildi.



9 KİŞİ YARALANDI
Gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre direnen Açık, etkisiz hale getirildikten sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayda 1 polis, 2 gece bekçisi ve 6 vatandaşıyaralandı. Bir polis ile bir bekçinin durumunan ağır olduğu öğrenildi. Ayrıca 2'si polis aracı olmak üzere 16 araca zarar veren şüpheli, tedavisinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Açık, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ANNE VE BABASINI EZMEYE ÇALIŞTI
Şüphelinin tartışıp darp ettiği babasının kamyonunu kaçırdığı, kendisini engellemeye çalışan anne ve babasının üzerine kamyonu sürüp çarparak savurduğu güvenlik kameralarına yansıdı. Uyuşturucu madde bağımlısı şüphelinin, son bir yılda 8 kez Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıkarken mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralama suçlarından sabıka kaydının olduğu belirtildi. Şüphelinin ilk ifadesinde olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Hafriyat kamyonunun çarptığı taksi şoförünün yakını Serkan Akdoğan, "Arkadan gelip vurmuş ve fırlatmış. Şoförümüz yaralı ve iki yolcumuz vardı. Barikattan kaçmış ters yola girmiş, bir sürü insanın canını yakmış. Bir sürü yaralı var" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yol çalışması yapan görevli Zeki Akkaya da, "Çalışma esnasında tam bizim hizamıza geldiği zaman iki arabanın arasından geçti, birini sağa birini sola attı. Siyah olan araç direkt gelip bize çarptı. Çok hızlı ve hiç durmadan geliyordu. Sonradan öğrendik ki polisten kaçıyormuş" şeklinde konuştu. -

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Hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı
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