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Giriş Tarihi: 21.9.2022

Hafta sonu gelin olacaktı

Zeynep Kurtuluş 25 Eylül’de dünyaevine girmeye hazırlanıyordu. 27 yaşındaki Zeynep, düğününe 5 gün kala kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Kurtuluş’un cenazesi gözyaşları ile toprağa verildi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Hafta sonu gelin olacaktı
Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde Zeynep Kurtuluş ailesiyle birlikte oturduğu evinde aniden fenalaştı. Aile üyelerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri, fenalaşan Zeynep Kurtuluş'un kalbinin durduğunu tespit etti. Kalbi duran Zeynep'i hayata döndürmek için sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak Zeynep, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.



Zeynep'in vefatının ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Zeynep Kurtuluş'un dünya evine girmeye hazırlandığı, yarın kına gecesi, hafta sonu 25 Eylül'de ise düğünün olduğu ortaya çıktı.
Gelinlik giymeye hazırlanırken ölüm haberi gelen Zeynep Kurtuluş'un ailesi, nişanlısı ve yakınları üzüntüye boğuldu. 27 yaşında kalbine yenik düşen Zeynep Kurtuluş'un cenazesi dün Adapazarı Karakamış Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karakamış Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Hafta sonu gelin olacaktı
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